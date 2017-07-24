الغوطة الشرقية.. فيلق الرحمن في ورطة كبيرة

قالت صفحة “دمشق الآن” الإخبارية الناشطة على فيسبوك نقلاً عن مصادر خاصة إن ممثل ميليشيا جيش الإسلام في اجتماع القاهرة أصر ألا تشمل الهدنة بالغوطة الشرقية مناطق انتشار تنظيم فيلق الرحمن.

بينما أكد موقع قناة “العربية” نقلاً عن مصدر مسؤول في المعارضة السورية أن الاتفاق يشمل “فيلق الرحمن”، الذي يعمل على تحضير التوقيع للاتفاق مع روسيا أيضاً.

وبحسب ما رصد الحدث نيوز فقد رأى نشطاء إعلاميون أن فيلق الرحمن في الغوطة أمام خيارات صعبة جداً، فإما يبقي تحالفه مع جبهة النصرة ويبقى خارج الهدنة ليصبح هدفاً مشتركاً للجيش السوري وغريمه جيش الإسلام، أو أن يفك تحالفه مع النصرة مايجعله ضعيفاً ولقمة سائغة بفم البويضاني.

وأكد ذات النشطاء أن الفيلق يحاول فتح قناة مع الروس للتفاوض عسى يجد له مخرجاً من ورطته.

كل ماسبق يصب في مصلحة الجيش السوري الذي سيتابع عملياته العسكرية بالغوطة الشرقية بثقة كبيرة ضد النصرة بعد أن يكون قد استراح من عدة جبهات مع جيش الاسلام المنضم للهدنة مايجعل أمر الحسم أسرع وأقل تكلفة.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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