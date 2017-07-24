إنقسام “سرايا أهل الشام” في عرسال

أكّدت مصادر ميدانية سورية في عرسال لصحيفة “الشرق الأوسط”، “إنقسام “سرايا أهل الشام” بين مؤيّد للإستمرار بالقتال وباحث عن تسوية”، مشيرةً إلى أنّ “قسماً منهم انضمّ للقتال إلى جانب “جبهة النصرة” في الجرود ضدّ حزب الله”، بينما اختار آخرون توقّع اتفاق هدنة تمهيداً لمفاوضات تقضي برحيلهم إلى الشمال السوري أو إلى بلداتهم في القلمون الغربي فيسوريا”.

وأوضح المصادر السورية أنّ “عناصر “سرايا أهل الشام” الّذين انسحبوا من المعركة ورفعوا الرايات البيضاء، دخلوا إلى المخيمات الواقعة خارج بلدة عرسال ويفاوضون للخروج من المنطقة”، لافتةً إلى معلومات بأنّ “قسماً منهم لا يعارض العودة إلى بلداته في القلمون الغربي في سوريا، إذا ما استجاب النظام السوري لشروطهم، وأن آخرين يصرّون على المغادرة إلى الشمال السوري”.

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