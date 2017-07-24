معركة “الجرود” ستُحسم قريبًا !

أكدت مصادر ميدانية لصحيفة “الاخبار” أنّ التقدّم في جرود عرسال “كان أسرع من المتوقع”، مشيرة الى ان عمليات إغارة عدّة “نُفّذت على مواقع لجبهة النصرة”.

وبنتيجة القتال، بحسب المصادر تجاوز عدد المواقع الرئيسية التي سيطر عليها حزب الله عتبة الـ17 موقعاً، فيما أدّت شدّة المعارك إلى مقتل أكثر من 100 مُسلح من “النصرة” في الأيام الثلاثة للعملية.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنّ أكثر من 220 مقاتلاً، من مسلحي سرايا أهل الشام، أعلنوا انسحابهم من جرود عرسال، وانتقلوا، بعد التنسيق مع حزب الله، إلى أحد مخيمات النازحين السوريين في وادي حميد ومدينة الملاهي في خراج عرسال، إلى حين انتهاء المعارك.

وتشير مصادر ميدانية إلى احتمال أن يكون عدد من مسلحي النصرة قد اندسّ بين مسلحي “سرايا أهل الشام” للانسحاب من أرض المعركة.

الى ذلك قالت المصادر الميدانية إنّه سيتم “تزخيم التقدم في الأيام المقبلة لحسم المعركة بوجه النصرة سريعاً”، ورأت أنه في حال استمر التقدم بوتيرة الأيام الثلاثة الماضية، فإن المعركة ستُحسَم في غضون أيام.

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