لارتكابهم أفعالاً جرمية.. توقيف عدد من الأشخاص

24 يوليو, 2017 - 9:57 صباحًا
لارتكابهم أفعالاً جرمية.. توقيف عدد من الأشخاص

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي :

” قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 15/07/2017 لغاية 21/07/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

– سبعة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.

– شخصان بجرم تهريب الاشخاص .

– شخص واحد بجرم ممارسة الدعارة .

– اربعة اشخاص بجرم تعاطي المخدرات .

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص .

24 يوليو, 2017

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