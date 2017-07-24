لارتكابهم أفعالاً جرمية.. توقيف عدد من الأشخاص

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي :

” قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 15/07/2017 لغاية 21/07/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

– سبعة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.

– شخصان بجرم تهريب الاشخاص .

– شخص واحد بجرم ممارسة الدعارة .

– اربعة اشخاص بجرم تعاطي المخدرات .

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص .