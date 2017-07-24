لارتكابهم أفعالاً جرمية.. توقيف عدد من الأشخاص

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي :
” قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 15/07/2017 لغاية 21/07/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :
– سبعة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
– شخصان بجرم تهريب الاشخاص .
– شخص واحد بجرم ممارسة الدعارة .
– اربعة اشخاص بجرم تعاطي المخدرات .
بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص .