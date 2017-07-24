إسرائيل تقصف غزة

أفادت وكالة “معا” الفلسطينية بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي أطلقت فجر اليوم الاثنين النيران على مواقع في قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية تأكيدها أن الجيش الإسرائيلي أطلق عدة قذائف باتجاه مواقع رصد شرق دير البلح وسط القطاع، مضيفة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

من جانبها، أكدت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية هذه الأنباء، موضحة أن هدف القصف هو مواقع لحركة حماس جنوب القطاع.

وذكرت الصحيفة أن نيران المدفعية الإسرائيلية جاءت ردا على سقوط صاروخ محلي الصنع أطلق من الأراضي الفلسطينية أمس الأحد، في منطقة غير مأهولة قرب السياج الأمني بالنقب الغربي، وذلك دون إلحاق أي ضرر بشري أو مادي.

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