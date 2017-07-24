النصرة: نحن جزء من “الثورة السورية”

وشددت في بيان نقلته “وكالة إباء” المحسوبة عليها أمس الاحد، على “ضرورة تأسيس مشروع سنّيٍ ثوري جامع، يحفظ الثوابت ويحقق الأهداف المرجوّة بمشاركة جميع أطياف الثورة وأبنائها”، مشيرة إلى أن “الكوادر المدنية والنخب السياسية في الداخل والخارج، إلى جانب الكتل العسكرية لجميع الفصائل، يجب أن تكون من نواة هذا المشروع” بحسب البيان.

ولفتت إلى ضرورة “تسليم المناطق المحررة لإدارة مدنية، تقوم على تنظيم حياة الناس”، على أن “توضع القوى الأمنية للفصائل في خدمة تلك الإدارة بحسب الحاجة، وتتفرغ القوى العسكرية لثغور المسلمين دفعاً وفتحاً”.

ودعت “الفصائل العاملة في الشمال السوري، إضافة إلى العلماء والمشايخ والنخب الثورية والكوادر المدنيين، إلى اجتماع عاجل وفوري للوقوف على تحديات المرحلة والخروج بمشروع يحفظ الثورة” على حد تعبيرها.