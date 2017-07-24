أول استعراض بحري عسكري روسي قرب طرطوس

أعلن قائد القوات البحرية الروسية فلاديمير كورولوف أن سفنا وطائرات حربية روسية ستشارك في استعراض بحري عسكري قرب ميناء طرطوس السوري بمناسبة يوم الأسطول الحربي الروسي.

وقال كورولوف إن الاستعراض البحري العسكري في البحر الأبيض المتوسط سيجري للمرة الأولى في 30 يوليو/تموز بقرار من وزير الدفاع سيرغي شويغو، مشيرا إلى أن الفرقاطة “الأميرال أسين” ستقود مجموعة السفن الروسية أثناء الاستعراض.وأكد قائد القوات البحرية الروسية أن “الأسطول الروسي في كل الأوقات لعب دورا كبيرا في تعزيز السلام والاستقرار في البحر المتوسط”.

يشار إلى أن الاستعراض البحري العسكري الرئيسي سيجري في 30 يوليو في سان بطرسبورغ وكرونشتادت بمشاركة أكثر من 40 سفينة وكذلك طائرات تابعة للطيران البحري.