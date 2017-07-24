ضعوا هذه الأكياس أمام منازلكم صيفاً.. لهذا السبب !

يستغلُّ الأطفال حلول فصل الصيف للّعب خارج المنزل مع بعضهم البعض، إلا أنّ الأمّهات في الكثير من الأحيان لا يسمحن لأطفالهن بذلك، نظراً لوجود بعض الحشرات كالذباب والبرغش والنمل والتي كثيراً ما تنتشر في فصل الصيف في معظم البلاد العربية بسبب حرارة الطقس.

وبالإضافة من إمكانية دخول هذه الحشرات داخل المنزل وتسببها في إزعاج أفراد الأسرة فإنّها قد تنقل الأمراض لأفراد الأسرة، لذلك وجب البحث عن طرق لطرد الحشرات من دون استخدام المبيدات الحشرية.

إليكم هذه الطريقة المبتكرة لطرد الحشرات من المنزل باستخدام أكياس الماء ودون الحاجة لاستخدام المبيدات الحشرية التي تضرّ الصحة بسبب احتوائها على المواد الكيميائية بالإضافة إلى رائحتها الكريهة.

– استخدام أكياس الماء: كلّ ما عليك فعله هو وضع كيس من البلاستيك الشفاف مملوء بالماء فوق مدخل المنزل، مع التأكّد من إغلاقه بإحكام.

كيف تعمل هذه الطريقة على طرد الحشرات؟

بهذه الطريقة قد ينخدع الذباب والبرغش وبعض الحشرات الأخرى ويظنّ أنّ الكيس حيوان مفترس يريد مهاجمته وبالتالي سيغيّر مساره ويبتعد فوراً عن المنزل.

يذكر أنّ هذه الحيلة تستخدم في معظم المطاعم في أوروبا وأميركا للتخلّص من الذباب والبرغش وقد أثبتت نجاحها.

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