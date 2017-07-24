هل قرر تيلرسون الاستقالة؟

رجحت مصادر مقربة من وزير الخارجية الأمريكي، أن ريكس تيلرسون ربما يفكر في الاستقالة قريبا على خلفية تفاقم خلافاته مع الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن مصدرين مقربين من وزير الخارجية اعتقادهما، أن تيلرسون، وعلى الرغم من هذه الخلافات التي لم تعد خافية على المراقبين، كان يعتزم البقاء في منصبه حتى نهاية العام الجاري، لكن تزايد شعوره بالإحباط في الفترة الأخيرة ويأسه من إمكانية احتواء السجال مع الرئيس في المستقبل المنظور، يدفع للاعتقاد أن “خروج تيلرسون من الإدارة الأمريكية قبل نهاية العام لن يكون مفاجئا”.

وذكرت “سي إن إن” أن قائمة الخلافات المتزايدة بين الرجلين أضيف إليها مؤخرا بندان متعلقان بالموقف من إيران وبشؤون مسؤولي الإدارة.

وظهر أحدث خلاف بينهما بعد الانتقاد العلني من قبل ترامب لوزير العدل، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، حيث يعتقد تيلرسون أنه لا يجب على ترامب أن ينتقد وزرائه بهذه الطريقة “غير المهنية”.

وكان ترامب قد انتقد وزير عدله فيما خص التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالية حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

كما يشكل الاتفاق النووي بين إيران والدول 1+5 موضوعا آخر للخلافات بين ترامب وتيلرسون، حيث تتحدث تقارير عن سعي الرئيس الأمريكي إلى استبعاد تيلرسون وجهاز الخارجية عن اتخاذ أي قرار في هذا المجال. وكان ترامب، بحسب مجلة “فورين بوليسي” قد طلب من تيلرسون تزويده بمواد تمكنه من اتهام طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي، غير أن الخارجية لم تستجب لهذا الطلب.

مع ذلك، اعترف مصدرا “سي إن إن”، بأن مزاج تيلرسون القاتم قد يكون ناتجا عن “متاعب أسبوع صعب”، وهو التفسير الذي رجحته عدة مصادر في واشنطن ردا على سؤال عما إذا رأوا مؤشرات إلى أن تيلرسون يبحث عن استراتيجية للخروج.

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