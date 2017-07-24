روحاني: الحكومة القادمة ستدعم بشكل تام خدمات حرس الثورة

كد الرئيس الايراني، أن الحكومة القادمة، ستدعم بشكل تام خدمات الحرس الثوري، في نطاق المهام المحددة، مشددا ضرورة الوحدة والانسجام بين كل القوات ومؤسسات النظام من اجل تحقيق توجيهات قائد الثورة الاسلامية وتقديم الخدمات للشعب.

ولدى استقباله كبار قادة حرس الثورة الاسلامية، اليوم الاثنين، أعرب الرئيس حسن روحاني عن تقديره للجهود المخلصة لكوادر الحرس الثوري، وأكد ضرورة الوحدة والانسجام بين جميع القوات ومؤسسات البلاد وبذل الجهود من اجل تحقيق توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية.

وعبّر الرئيس روحاني عن امله في أن تؤدي الجهود المنسقة بين جميع القوات المسلحة في فترة الحكومة المقبلة التي سيشكلها وشيكا الى الاسراع في تحقيق مطالب الشعب، وأن تعمل جميع المؤسسات والاجهزة المسؤولة بشفافية تامة في مجالات تخصصها، لترفع من فاعلية المجموعة، وأن يؤدي تعزيز القدرات القتالية للحرس والجيش من خلال استخدام التقنيات الحديثة الى ضمان الامن القومي للبلاد أكثر مما مضى.

كما أكد الرئيس الايراني أن الحكومة القادمة ستدعم بشكل تام خدمات حرس الثورة الاسلامية في نطاق المهام المحددة.