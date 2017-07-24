مارسيل خليفة يتعرض للإنتقاد بسبب القدس!

كيف نضجر وفِي هذا العالم مارسيل خليفة؟اتصل مارسيل خليفة امس ليطمئن على القدس واهلها وعلى شعبنا الغاضب، مارسيل، الصديق الصدوق المسكون في حب فلسطين قولًا وفعلًا ووجدانًا أبى الا أن يشاركنا صرختنا ونضالنا ولو بكلمة مقتضبة تعني لنا الكثير في زمن الهوان والتشرذم. وكما أعرفك، لن تقبلها منا لكن لا بدّ منها: شكرًا مارسيل Publié par ‎Ahmad Tibi احمد طيبي‎ sur samedi 22 juillet 2017

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه الفنان اللبناني مارسيل خليفة، وهو يوجه رسالة إلى فلسطين والى العالم العربي فقال: “يبدو أن القدس وحيدة..ويبدو أن العالم معلقًا على انحيازه الصهيوني..شعب فلسطين يواجه الإحتلال الإسرائيلي منذ 1948 ولم يتعب، والعرب يمضون في حروبهم الطائفية وينسون فلسطين”.

وأضاف: “لو كان العرب محققين إنسانيتهم، لجعلوا من قضية فلسطين مصدر قوة لهم. لكنهم أضاعوا الفرصة”. وختم بالقول: “للقدس سلام من لبنان”.

ورغم محاولة خليفة في توجيه رسالة دعم للشعب الفلسطيني، إلا أنه لم يسلم من الإنتقادات، إذ اعتبر الرأي العام أن الفنان خان خطه السياسي الأساسي وبالتالي لا يحق له التحدث عن القضية بهذا الشكل.

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