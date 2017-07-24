هام جدا : لا صحة للاخبار الاعلامية التي تحدثت عن استهداف حزب الله لمستشفى ميداني في جرود عرسال وهو خبر عار عن الصحة

24 يوليو, 2017 - 4:46 مساءً
24 يوليو, 2017
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