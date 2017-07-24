تونس: وفد رفيع من قيادة الاتحاد العام للشغل يزور دمشق الاربعاء المقبل دعماً للشعب السوري

24 يوليو, 2017 - 4:50 مساءً
24 يوليو, 2017
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