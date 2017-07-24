طهران: انطلاق المناورات الثانية ل “ولاية 96”

انطلقت المناورات الثانية ل “ولاية 96” غير المتكافئة على الخارطة بهدف تدريب طلاب جامعة القيادة والاركان التابعة للجيش الايراني في انجاز المهمات المتعلقة بالقيادة والاركان في بيئة غير متكافئة.

وأفادت مصادر صحفية أن كلية القيادة والأركان العامة “دافوس آجا” بدأت صباح اليوم مناورات استخدام المبادئ التكتيكية والمركزية على الخريطة تحت عنوان “ولاية 96 ” الثانية.

وتجري المناورات بهدف تنفيذ المشاريع العملية للطلاب في القيادة على الخريطة ومواجهة المجموعات المقاتلة المشتركة في بيئة غير المتكافئة.

وتعتبر المناورات على الخريطة بانها أكثر طريقة واقعية للعرض والتعريف بالقتال ضمن التدريبات التعليمية بهدف إيجاد جانب واقعي للعمليات العسكرية وتعزيز الإجراءات التقديرية واتخاذ القرارات لدى الطلبة الضباط.

كما تعتبر هذه المناوارات على انها عملية مشتركة على مستوى القيادة المشتركة بحضور عناصر من قوى الجيش الثلاثة ومقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي، ضمن مجموعتين متحاربتين غير متكافئتين.

وفي هذا السياق قال قائد كلية القيادة والأركان العامة “دافوس آجا” أن الكلية تجري برامج تعليمية مختلفة من ضمنها المناورات العادية والبرمائية وغير المتكافئة.