ترامب: التغييرات في سياسة أمريكا مثل “تنظيف المجاري”

شبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية إعادة الهيكلة في سياسة الولايات المتحدة، بتنظيف شبكة المجاري.

وأكد ترامب، عقب كتابته “تغريدته”، أنه يجب البدء بوسائل الإعلام، التي تنشر “الأخبار الكاذبة” بحسب الرئيس الأمريكي.

وأضاف، أن “شعار (تجفيف المستنقع) يجب أن يحل مكانه (تنظيف المجاري)، في واقع الحال، فإن الأمور أسوأ من ما يتوقعه أحد ما، ويجب البدء بالأخبار الكاذبة”.

وغالبا ما ينتقد ترامب الصحافة الأمريكية، متهما إياها بالانحياز ونشر الأخبار الكاذبة.

ووعد أكثر من مرة، خلال حملته الانتخابية “بتجفيف المستنقع” البيروقراطي في واشنطن.

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