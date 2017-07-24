قوات المقاومة ترفع رايات “تحية المجاهدين إلى شهداء المؤسسة العسكرية” تحمل صور الشهداء الذين ذبحتهم النصرة

24 يوليو, 2017 - 5:29 مساءً
24 يوليو, 2017
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