“ملاية سرير مصنوعة من القهوة”.. اختراع جديد لنوم هادىء

إذا كان للقهوة دور كبير في إنعاشك وبداية يومك صباحًا، حان الوقت ليكون لها دور جديد في مساعدتك على النوم الهاديء ليلًا مع الاختراع الجديد للمفروشات المصنوعة من القهوة.

ابتكرت شركة Ettitude الأسترالية تقنية جديدة لإعادة تدوير حبوب القهوة ومخلفاتها وتحويلها إلى ألياف صناعية ناعمة لتدخل في تصنيع أقمشة ملاءات وأغطية الأسرة.

تقول الشركة في بيان نشرته الهافنتجون بوست، إن القهوة لها قدرة على امتصاص الروائح وتقليل الرطوبة أكثر من الأقمشة القطنية العادية، بالإضافة إلي أن هذه التقنية تحمي البيئة من مخلفات كبيرة لبقايا القهوة والتي تكلف البلاد أموالًا طائلة.

وأصدرت الشركة رسمًا بيانيًا يوضح كيفية إعادة التدوير في الشكل التالي:

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