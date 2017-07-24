الشيخ الكبش: ما يسمى ’’هيئة العلماء’’ لم يقدموا خلال مسيرتهم الاّ الدعم للارهابيين

قال الشيخ خضر الكبش إن هيئة ما يسمى بـ “العلماء المسلمين” من أحفاد القرضاوي لم يقدموا خلال مسيرتهم الاّ الدعم للارهاب والارهابيين فأقاموا الاعتصامات دعماً لقطعان الارهاب الذين جاؤوا من كل أصقاع الأرض لتدمير سوريا. وانتفضوا في وجه الجيش اللبناني عندما ألقى على بعض مشايخهم في سيارات مفخخة، وهددوا بالويل والثبور وعظائم الأمور نصرة لـ “الأسير” و”بلحص” و”المولوي” وغيرهم من دعاة الفتنة والقتل المنظم عندما تم اعتقالهم”.

وأضاف “أقاموا صلاة الغائب على قتلة وأجياف نتنة قضت في صفوف “داعش” وأخواتها ولم يستنكروا يوماً تفجيراً استهدف أهلنا في الضاحية والبقاع والهرمل”.

وتابع القول “استباحوا دماءنا وكانوا الجزء الأكبر في الحرب الاعلامية والكلامية ضد الشرفاء من دعاة الوحدة الاسلامية الملتزمين نهج المقاومة، مستخدمين المساجد والمنابر التي دورها للتوحيد وليس للفرقة”.‎

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