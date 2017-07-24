الخارجية الفرنسية رحبت بدعوة أمير دولة قطر للحوار

24 يوليو, 2017 - 7:03 مساءً المصدر: وكالات
الخارجية الفرنسية رحبت بدعوة أمير دولة قطر للحوار
رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بـ”دعوة أمير دولة قطر تميم بن حمد للحوار مع الدول الأربع”،
معتبرةً أنه “تطورا واعدا”، مشيرةً إلى “اننا رأينا مواقف من جهتي الأزمة الخليجية تحمل إشارات إيجابية”.
المصدر: وكالات
24 يوليو, 2017

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