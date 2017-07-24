الحريري من واشنطن: لبنان يشهد الكثير من التحديات

صدر عن المكتب االعالمي لرئيس مجلس الوزراء سعد رفيق الحريري البيان التالي:

استهل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اليوم لقاءاته في العاصمة الاميركية واشنطن بزيارة مبنى الكابيتول عند الساعة الحادية عشر بتوقيت واشنطن السادسة مساء بتوقيت بيروت حيث اجتمع بمدير شؤون الموظفين في لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الاميركي كريس بروز ومدير سياسة اللجنة الذي عين اخيرا نائبا لرئيس القوات المسلحة ماثيو دونافان وعدد من المسؤولين في حضور وزير

الخارجية والمغتربين جبران باسيل وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة والقائم باعمال سفارة لبنان في واشنطن كارال جزار ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري ومستشارة الرئيس الحريري للشؤون االميركية السفيرة آمال مدللي ومستشار رئيس الحكومة لشؤون الدفاع واالمن العميد مارون حتي.

في مستهل االجتماع رحب بروز بالرئيس الحريري مؤكدا على اهمية هذا اللقاء الذي يستهل الرئيس الحريري فيه لقاءاته بواشنطن.

من ناحيته وجه الرئيس الحريري تحية الى السيناتور جون ماكين رئيس اللجنة وشدد على اهمية ترسيخ العالقات اللبنانية الاميركية وقال: ان لبنان يشهد الكثير من التحديات الا انه ينعم بالاستقرار على الرغم من كل ما تشهده المنطقة من حروب وهو لا يزال نموذجا للاعتدال في المنطقة يجب المحافظة عليه وتعميمه للحفاظ على الاقليات في المنطقة كلها خاصة وان الدستور اللبناني يكفل هذه الحقوق.

اضاف: ان التحديات التي يواجهها لبنان كثيرة واهمها مسألة الامن وازمة النازحين.

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