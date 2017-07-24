المجبر: لترك مسألة العسكريين المختطفين بعيدة عن التداول

أعلن الدكتور جيلبير المجبر أنه “تناقلتم واقع التواصل الاجتماعي اليوم خبراً عن أن المكان الذي يتواجد فيه جنود الجيش اللبناني المختطفين باتت معروفة وعلى مرمى حجر من بنادق الجيش، ليعاد ويتم نفي الخبر”.

وفي بيان له، اعتبر المجبر أن “ما حدث شكل إرباكاً لعوائل الجنود الذين ينتظرون عودتهم بفارغ الصبر لحضن الوطن معززين مكرمين، ولأن هذا الموضوع فيه من الحساسية ما يكفي، ندعو لتركه جانباً وليس هناك من أولى على سلامة هؤلاء الجنود سوى رفاق سلاحهم فيالمؤسسة العسكريةممن لا يتركون ساحة أو جبهة إلا وتراهم على أتم الإستعداد لخوض المواجهات بها، فقط لينعم الوطن بالأمن والأمان”.

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