واشنطن بوست: استخدام البرمجيات التجارية الروسية بأميركا

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” أنه “بالرغم من تعليمات الحكومة الفدرالية بالامتناع عن استخدام البرمجيات التجارية الروسية، إلا أن العديد من الولايات مازالت تستخدمها”،

مؤكدةً أن “البرمجيات الروسية مازالت تعمل على أجهزة الحاسوب الحكومية من ولاية أوريغون وحتى كونيتيكت”.

ولفتت إلى أنه “يعتقد أن المكتب الفيدرالي للسجون ولجنة أمن المنتجات الاستهلاكية أيضا لم تمتثل قرار الامتناع عن استخدام هذه المنتجات”، مشيرةً إلى أن “البرمجيات تعمل بشكل جيد، لذلك لم يتم التخلي عنها”.

وأشارت إلى أن “مثل هذا الوضع، يشير إلى عدم وجود تعاون بين الحكومات الإقليمية والحكومة الاتحادية في مجال الأمن السيبراني