بخطى واثقة.. الجيش يوقف “التمدد الأمريكي” شرق الرقة

قالت مصادر خاصة أن الجيش والقوات الرديفة سيطرت على قرية “شنان” الواقعة إلى الشرق من بلدة “العكيرشي” بريف الرقة الجنوبي الشرقي، مشيرة إلى أن الجيش قام بتأمين إخلاء مجموعة من النازحين الفارين من مدينة الرقة على امتداد الطريق الواصل بين “العيكرشي” و “شنان” قبل بدء عملية اقتحام القرية.

ويأتي ذلك بعد يوم من سيطرة الجيش العربي السوري على قرية “دلحة”، وبلدة “العكيرشي” الواقعتين بريف الرقة الجنوبي الشرقي، علما أن “العكيرشي” كانت محط أخذ ورد بين كل من “قوات سورية الديمقراطية” و تنظيم “داعش” خلال الأيام العشرة الماضية.

مصادرنا أوضحت إن الجيش السوري بات على مقربة من السيطرة على كامل منطقة “وادي الفرات” الواقعة بالقرب من الرقة، موضحة أن “معدان” الواقعة على الحدود الإدارية بين محافظتي الرقة و دير الزور، تعد الهدف الأولي للعملية التي شنها الجيش السوري انطلاقا من مواقعه في مدينة الرصافة الواقعة بريف الرقة الجنوبي.

يشار إلى أن معدان تعد آخر المعاقل الكبرى لتنظيم داعش في عموم محافظة الرقة، وتمهد السيطرة عليها لاستعادة كامل القرى الواقعة على ضفة نهر الفرات الجنوبية بريف دير الزور الغربي، الأمر الذي يقطع الطريق أيضا على توسع “قوات سورية الديمقراطية” المدعومة من التحالف الأمريكي في المنطقة.

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