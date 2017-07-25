مفاجأة من حزب الله لـ”داعش” في جرود عرسال

كشفت مصادر ميدانية عبر صحيفة “الأخبار” أن “توقيت بدء العملية ضد “تنظيم داعش” سيبقى مفاجأة”، مشيرة إلى أن الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، وعد بتحرير كافة الجرود وكامل السلسلة الشرقية، لا تلك التي يحتلها مسلّحو “جبهة النصرة” وحدهم”.

ميدانياً، وفيما يقترب عناصر النصرة من المنطقة الخارجة عن سلطة الجيش التي تضم مخيمات للنازحين السوريين، قرب منطقة الملاهي فيجرود عرسال، أكدت مصادر عسكرية لبنانية رسمية أن مسلّحي “سرايا أهل الشام الذين انسحبوا سابقاً إلى هذه المخيمات يأخذون على عاتقهم حمايتها ومنع تسلل “جبهة النصرة” إليها. وبالتالي، لا خوف من محاولة “النصرة” استعمال النازحين كدروع بشرية. إلا أن الوضع يبقى هشّاً في هذه المنطقة، ولا ضمانة حقيقية بألّا يحصل هذا الأمر”.

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