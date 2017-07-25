لهذا السبب تراجعت وتيرة الاشتباكات بالجرود.. ؟!

ذكرت مصادر مطلعة على أجواء التفاوض في عرسال لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن الشيخ مصطفى الحجيري توجه في التاسعة من صباح أمس إلى جرود عرسال للقاء ممثلين عن جبهة النصرة والمقاتلين في الجرود في وساطة جديدة مع الحكومة اللبنانية و”حزب الله” لخروج النصرة من الجرود.

وأوضحت المصادر أن الهدف من مهمته السؤال عن مطالبهم ونقلها إلى الحكومة اللبنانية و”حزب الله”، لافتة إلى أن تراجع وتيرة الاشتباكات، عصر أمس، يأتي بهدف الإفساح في المجال لتفاوض جديد، مشيرة إلى أن التوجه يقضي بانتقال المسلحين إلى إدلب، من دون شروط، لافتة إلى أنباء عن رعاية دولية قد تضمن انتقالهم إلى الشمال السوري.

كما أفادت مصادر لبنانية في شرق لبنان لصحيفة “الشرق الأوسط” أن في حال فشلت المساعي الأخيرة للتفاوض، فلن يبقى أمام مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” بعد محاصرتهم بمساحة تقل عن 20 في المائة من مساحة سيطرته السابقة داخل الجرود اللبنانية، إلا الانضمام إلى تنظيم داعش في القلمون، الذي يسيطر على أكثر من 260 كيلومتراً مربعاً في الجرود اللبنانية في شمال شرقي لبنان، وجرود بلدات القلمون الغربي في شمال غربي ريف دمشق.

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