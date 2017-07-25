عون ومهلة الشهر للنظر بمضمون “السلسلة”

لفت مواكبون لموقف رئيس الجمهورية ميشال عون، من سلسلة الرتب والرواتب، لصحيفة “الجمهورية” إلى أنّ “من المبكر الحديث عمّا سيتّخذه رئيس الجمهورية من موقف اتجاه قانون السلسلة”، موضحين أنّ “القانون لم يصل بعد إلى قصر بعبدا، وأمام رئيس الجمهورية مهلة شهر للنظر في مضمونه وإخضاعه للبحث مادةً مادة، وخصوصاً تلك الّتي تتناول فَرض المزيد من الضرائب والرسوم لتوفير موارد السلسلة المالية قبل اتّخاذ القرار المناسب بشأنها”.

يُذكر أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقّع على مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، ومشروع قانون الموارد اللذين أقرّهما المجلس في جلسته العامة يومي الثلثاء والأربعاء الماضيين. وقد أحيل القانونان فوراً إلى مجلس الوزراء، على طريق إحالتهما إلى رئيس الجمهورية للنشر.

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