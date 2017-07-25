هذه الملفات التي يحملها الحريري إلى واشنطن.. ؟!

نقلت صحيفة “الجمهورية” عن مصادر الوفد اللبناني المرافق لرئيس الحكومة سعد الحريري، في زيارته إلى واشنطن، أنّ “الحريري يحمل إلى العاصمة الأميركية ثلاثة ملفات: الإستقرار السياسي والإقتصادي، مواجهة أعباءالنزوح السوري، وتجنيب لبنان تداعيات فرضِ العقوبات على جهات لبنانية”.

وكشفت المصادر، أنّ “الحريري سيعرض على المسؤولين الأميركيين خطّة استثمار رأسمالي أعدّها فريق عمل من خبراء واقتصاديين، سيطلب على أساسها دعمَ واشنطن وضغطها على المجتمع الدولي لمساعدة لبنان وتحمّل المسؤوليّة اتجاهه في إيوائه هذا العدد الهائل من النازحين، لأنّ البديل هو الفوضى الّتي تشكّل خطراً على انفلاش الأزمة وعبور النازحين نحو بلدان أخرى”.

وأكّدت أنّ “الحريري سيركّز في محادثاته على دعمالجيش اللبنانيوالأجهزة الامنية، لأنّ لبنان يستثمر في الأمن بشكل غير مسبوق. كذلك سيُبلغ المسؤولين في عاصمة القرار، إلتزام بلاده تطبيقَ العقوبات مع ضرورة التنبّه لئلّا تطبّق بطريقة تؤثّر على الإستقرار المالي والسياسي”.

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