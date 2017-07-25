هل يلبي وفد الحكومة السورية دعوة قطر لزيارة الدوحة؟!

اقترح سفير قطر في روسيا، فهد بن محمد العطية، أن تكون الدوحة منصة لمفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة السورية برعاية روسية.

وأكد العطية، إمكانية قطر المشاركة في أي عملية تفاوض تؤدي إلى حل النزاع في سوريا.

واعتبر العطية أن الدوحة عرفت على مدى السنوات الـ 12 الماضية بدورها كوسيط في النزاعات الإقليمية في الشرق الأوسط.

وأيد السفير القطري عمليتي محادثات أستانة وجنيف اللتين تجريان بين الأطراف السورية برعاية الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران).

وأشار إلى أن قطر تؤيد جهود روسيا من أجل حل الصراع، مشيرًا إلى أن “روسيا تقف على رأس عملية بنّاءة للغاية”.

ويأتي الطلب القطري بعد انتهاء الجولة الخامسة من أستانة والسابعة من جنيف، دون تقدم ملحوظ في المفاوضات.

وتعاني قطر من أزمة سياسية نتيجة حصار الدول الخليجية وفي مقدمتهم السعودية والبحرين إلى جانب مصر، وقطع علاقاتهم معها بسبب اتهامها بدعم الإرهاب ومنظمات إرهابية.

وتعتبر قطر من أكبر الداعمين للمعارضة السورية، كما تدعم فصائل عسكرية وتتهم بدعم “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقًا).

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