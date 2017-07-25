هل ستكون الدوحة مكان المفاوضات السورية الجديد؟!

وقال أليكسي تشيبا وهو نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما: “نستخدم اليوم بنشاط منصتين اثنتين للتسوية السلمية (في سوريا) هما: منصة جنيف ومنصة أستانة. أعتقد أن استخدام منصة إضافية في قطر أمر صعب اليوم، في هذا الوضع السياسي المعقد”، معتبرا أنه سيكون أفضل لعملية التسوية استخدام المنصتين الحاليتين بشكل أفضل وبفعالية أكثر.

وتابع أنه من الضروري القبول والترحيب برغبة قطر المشاركة في حل الصراع في سوريا.

وكان السفير القطري لدى روسيا محمد فهد العطية صرح في مقابلة مع وكالة “نوفوستي” أن قطر تقترح عاصمتها الدوحة لتكون منصة للتفاوض بين أطراف النزاع السوري، معربا عن استعداد بلاده للمشاركة في أي صيغ تفاوض ممكنة.