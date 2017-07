إعلامية لبنانية تتصدر عناوين الصحف الألمانية

تصدّرت الاعلامية اللبنانية جنان مرهج، عناوين أبرز الصحف الالمانية بعد مُشاركتها في ورشة عمل تضمّ صحافيّين وعاملين في المجال الإعلاميّ من البلدان التي عانت من النزاعات. وكانت جامعة “بون راين- زيغ” قسم الصحافة، قد نظمت ورشة عمل إستمرّت قرابة الستّة أشهر بهدف فتح آفاق جديدة لطلاّب الصحافة على الوضع في مجال المهنة واكتساب الخبرة والمعرفة، اضافة الى ذلك تعريف الصحافيّين الأجانب على الجسم الصحفيّ والإعلاميّ الألمانيّ.

وشاركت مرهج في تلك الورشة لدعم الطلاّب، حيث شاركت خبرتها التي تفوق العشرين عاماً معهم. وقد نوّه البروفسور مايكل كرزمنسكي بتلك المُشاركة، مُثنياً على جهود جنان في هذا المشروع من خلال خبرتها الطويلة في مجال الإعلام أضافة إلى كونها من أرض إعلاميّة مُختلفة.

أنهى الطلاّب والمُشاركون ورشة العمل بصفحة إلكترونيّة تحت شعار: Migrate your mind… Tell your Story وكانت جنان قد اقترحت الشعار: Tell your story، إيماناً منها بأنّ لكلّ فرد تجربة إنسانيّة تستحق أنّ تخرج للعلن فتؤثر بالآخر، وبناءً على ذلك تمّ إعتماد هذا الشعار.

وقالت جنان حول هذا الموضوع: “معرفتي باللغتين الفرنسيّة والإنكليزيّة ساهمتا في تواصلي مع المُشاركين، علما انني لا زلت في طور تعلم الألمانيّة. وقد أسعدتني المُشاركة إلى جانب مجموعة من الصحافيّين الأجانب في مؤسّسة DW الألمانيّة الإعلاميّة العريقة الناطقة بعدّة لغات منها العربيّة. كما أسعدتني زيارة مقرّ صحيفة جينيرال انزايغر في مدينة بون وكذلك راديو “بون راين-زيغ” وتعرّفي على زملاء المهنة في مؤسّسات عريقة وعالميّة”.

في النهاية، أكّدت جنان رغبتها في الإستمرار في العمل الإعلاميّ، خصوصا انها تمتلك خبرة كبيرة بعد سنوات من العمل في هذا المجال، الا انها ابتعدت قصرياً في الفترة الاخيرة لأسباب عائلية. وأشارت إلى أنّها تطمح الى تدريس الصحافة او العمل لمؤسسة دولية مثل اليونيسف.

