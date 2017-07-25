بالفيديو: شاهد اختراع هام لطلاب سوريين

تمكن طلبة السنة الرابعة قسم الأتمتة الصناعية في جامعة طرطوس من اختراع طرف صناعي علوي لمعالجة حالات البتر التي خلفتها الحرب في بلدهم.

وأوضح المهندس شادي علي مدرس في كلية الهندسة التقنية في جامعة طرطوس أن الأزمة التي تتعرض لها سوريا، تسببت في فقدان عدد كبير من الأشخاص لأطرافهم العلوية والسفلية.

ما دفع بالطلبة لاختراع طرف صناعي علوي، يستطيع المصاب التحكم به، كما يتم العمل على الوصول للتحكم بالموجات العصبية.

وبيّن علي أن الطرف الصناعي تمت صناعته من مادة الفوم العازلة للحرارة والرطوبة وهو تصنيع محلي ويبلغ تكلفته 100 ألف ليرة سورية، مطالباً برعاية هذا الاختراع من قبل المستثمر.