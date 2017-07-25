بيونغ يانغ: سنضرب قلب أمريكا بمطرقتنا النووية الصلبة!

هددت بيونغ يانغ بتوجيه ضربة نووية إلى قلب الولايات المتحدة، إذا حاولت الأخيرة المساس بالقيادة العليا في كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية عن وزارة الخارجية في البلاد تعليقات على تصريحات لمايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، الذي سبق له أن تحدث عن إمكانية تغيير النظام الحاكم في بيونغ يانغ وعزل “شخص قد تكون لديه نوايا نووية”.

وحذرت الوزارة من أن “أدنى علامة على محاولة إزالة قيادتنا العليا”، ستدفع بيونغ يانغ إلى توجيه “ضربة لا ترحم في قلب الولايات المتحدة بمطرقتنا النووية القوية الصلبة “.

واعتبرت بيونغ يانغ أن تصريحات بومبيو “قد تجاوزت الخط، وأصبح واضحا الآن أن الهدف النهائي لإدارة ترامب هو تغيير النظام”.

وجاء في البيان أنه “في حال تهديد الكرامة العليا لكوريا الشمالية”، فيجب على بيونغ يانغ أن تبادر إلى إبادة “تلك الدول والكيانات المتورطة بشكل مباشر أو غير مباشر”. وأكدت بيونغ يانغ أنها ستعتمد كافة وسائل الهجوم المتوفرة لديها بما فيها الأسلحة النووية.

وحذرت الخارجية الكورية الشمالية من أن “أمثال بومبيو سيتعرضون لعواقب كارثية ومؤسفة ناجمة عن تجرؤهم على هز قبضاتهم الضعيفة على القيادة العليا”.

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