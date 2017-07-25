الدفاع الروسية تنفي أنباء القصف الجوي على غوطة دمشق الشرقية

نفى ممثل عن المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا، وقوع غارة جوية على الغوطة الشرقية بريف دمشق أمس الاثنين، مشيرا إلى أن فصائل المعارضة أكدت عدم خرق الهدنة في المنطقة.

وقال المسؤول العسكري الروسي اليوم الثلاثاء: “إن ما نقلته وسائل الإعلام الغربية عن “الخوذ البيضاء” و”المرصد السوري لحقوق الإنسان” والتي تمولها بريطانيا، من أنباء عن ضربة جوية مزعومة على منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية، محض افتراء يستهدف التشهير بالعملية السلمية”.

وأضاف أن اتصالات عمل مع ممثلين عن الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، أكدت أن منطقة تخفيف التوتر هذه لم تشهد أي أعمال قتالية أو ضربات جوية”.

وشدد المسؤول على أن من يطلق عليهم “متطوعو الخوذ البيضاء”، الذين فقدوا مصداقيتهم في مطلع عام 2017 في حلب ثم غادروا إلى إدلب، غير موجودين أصلا في منطقة الغوطة الشرقية لتخفيف التوتر”.

وكانت “رويترز” نقلت عن “المرصد السوري” في وقت سابق من اليوم، أن ضربات جوية مساء أمس أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 30 بجروح في منطقة الغوطة الشرقية التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.

كما نقل عن الدفاع المدني في ريف دمشق، أن عدد المصابين والمفقودين يبلغ 50 شخصا، وأن الضربات الجوية وقعت الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي.

يذكر أن الاتفاق حول إنشاء منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية دخل حيز التنفيذ ظهر أمس الاثنين، ومن أهم بنوده الوقف الشامل لإطلاق النار في المنطقة.

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