المقداد يُؤكد لوفد أُردني حتمية انتصار سورية بالحرب الإرهاب

أكد فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين على حتمية انتصار سورية في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب الذي تتعرض له والمدعوم دولياً وإقليمياً وذلك بفضل وقوف الشعب السوري إلى جانب الجيش العربي السوري والتفافه حول قيادته ومواقفها المنسجمة مع متطلبات الشعب السوري.

وقدَّم المقداد خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، وفد لائحة القومي العربي الأردني برئاسة الدكتور ابراهيم علوش المنسق العام للّائحة عرضاً سياسياً شاملاً للتطورات السياسية والعسكرية والميدانية على الساحة السورية والانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الحليفة على عدد من الجبهات خاصة في البادية السورية وصولاً إلى الحدود السورية العراقية وتحرير حقول النفط والغاز ومناجم الثروات المعدنية.

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