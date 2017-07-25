افتتاح قاعدة اسناد أسطول الشمال للقوة البحرية الايرانية

رعى قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الادميرال حبيب الله سياري مراسم افتتاح قاعدة اسناد اسطول الشمال للقوة البحرية للجيش في منجيل (شمال ايران).

وشدد الادميرال سياري في كلمته خلال المراسم اليوم الثلاثاء على دور مهام قاعدة الاسناد لاسطول الشمال وقال ان الادارة والمساعي الجهادية من شانها الاسهام في تطوير وتقدم هذه القاعدة.

واكد ضرورة تعاون وتلاحم جميع اقسام القوة البحرية الاستراتيجية للجيش لتعزيز الانسجام في قاعد اسناد اسطول الشمال للقوة البحرية، وقال ان همم وجهود منتسبي القوة البحرية على صعيد رفع الجهوزية الدفاعية والقتالية لسلاح البحر في شمال البلاد وجنوبه لها ثمار كبيرة .

وشدد على ان اسناد الوحدات القتالية والتدريبية لاسطول الشمال يحظى باهمية بالغة وان افتتاح هذه القاعدة يندرج في سياق توصيات القائد العام للقوات المسلحة القاضية بضرورة التمتع بالجهوزية الكاملة للذود عن الحياض البحرية للبلاد .