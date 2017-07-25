السعودية.. أول رحلة تجريبية لقطار “الحرمين” بين جدة والمدينة

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء، بإنطلاق الرحلة التجريبية لقطار الحرمين بين جدة والمدينة المنورة، بحضور عدد من المسؤولين في البلاد.

وأوضحت صحيفة “الرياض” السعودية أن الرحلة بدأت قبل الخروج من محافظة جدة بسرعة تفاوتت بين 25 و 100 كيلومترا في الساعة، وصولا حتى مدينة مدينة رابغ.

ونقلت الصحيفة عن قائد القطار قوله، إن “الرحلة تجريبية ولذلك ستكون السرعة منخفضة وصولا إلى رابغ، خصوصا في بعض المواقع التي لا تزال تشهد بعض الأعمال الإنشائية، أما بعد تجاوز المدينة فسينطلق القطار بسرعة 300 كيلومترا في الساعة وصولا إلى المدينة المنورة”.

وكان على متن القطار في رحلته الأولى التجريبية 250 راكبا من مسؤولين وإعلاميين وموظفين في الشركات المشغلة.

ويهدف مشروع المؤسسة العامة السعودية للخطوط الحديدية، نقل نحو 9 آلاف راكب في الساعة.