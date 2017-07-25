مصدر عسكري سوري: بإمكاننا الوصول للرقة خلال 5 ساعات

اعلن مصدر عسكري سوري أن الجيش الوطني السوري يقف حاليا على بعد 30 كلم عن مدينة الرقة الخاضعة لداعش، مؤكدا أن القوات السورية تستطيع الوصول الى المدينة خلال 5 ساعات.

وقال ممثل الجيش السوري: “قسمت معركة الرقة إلى 3 مراحل: الأولى بدأت بتحرير مطار كويرس ومن ثم تمكن الجيش من الوصول إلى الأطراف الجنوبية الغربية للرقة”.

المرحلة الثانية من المعركة تضمنت تحرير مدينة الرصافة ومئات الحقول النفطية في المنطقة وتمكن الجيش من تأمين وضمان سلامة طريق السيارات بين الرصافة -أثريا الذي يصل بين محافظات حلب والرقة وحمص.

والمرحلة الثالثة هي حاليا قيد التنفيذ وخلالها وصل الجيش إلى منطقة تقع على بعد 10 كم عن نهر الفرات و 30 كيلومترا عن الرقة، ويمكن للجيش الوصول إلى المدينة خلال 5 ساعات ولذلك بات تحرير الرقة يرتبط بلحظة بدء الهجوم.

وتترافق العملية العسكرية للجيش مع عملية إنسانية، وجهزت القوات المسلحة في الرصافة مراكز إيواء مؤقتة، وتقدم الخدمات هناك للنازحين من الرقة.