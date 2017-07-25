القدومي: تخاذل بعض الدول شجع الصهاينة على إغلاق الاقصى

اعتبر ممثل حركة المقاومة الاسلامية في فلسطين (حماس) لدى طهران خالد القدومي، إغلاق المسجد الأقصى بانه نتيجة لسلوك بعض الدول حيث أنها تخاذلت في ردود الفعل والدفاع عن القضية الفلسطينية.

وصرح القدومي في مؤتمر صحفي عقد تحت شعار “المسجد الأقصى؛ أولوية العالم الإسلامي، إستمرار المقاومة” في العاصمة الإيرانية طهران، ان أميركا بإنحيازها الواضح للكيان الصهيوني دعمت الممارسات التي يقوم بها الإحتلال في المسجد الأقصى وهي صورة لغطرسة رأس النظام العالمي.

واعتبر تخاذل بعض الدول تجاه القدس ساهم في إستفحال الكيان الصهيوني والهجوم على الأقصى.

وأكد القدومي على محورية القضية الفلسطينية في العالم الإسلامي وهي مفتاح حل الأزمات في العالم.