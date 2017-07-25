قطر تؤكد التزامها بعقود توريد الغاز المسال!

أعلن سفير دولة قطر لدى روسيا، فهد بن محمد العطية، أن الدوحة تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، مؤكدا التزامها بتنفيذ كافة الاتفاقات المبرمة مع شركائها.

وفي مؤتمر صحفي عقده السفير القطري في موسكو اليوم الثلاثاء، قال العطية: “بخصوص مشاريع الغاز في قطر نحن أعلنا إنه ستكون هناك زيادة في الغاز القطري، ونحن ما زلنا ملتزمين بكافة اتفاقيات توريد الغاز”.

وأضاف السفير: “ليس لدي علم بمدى تأثير أزمة الحصار على مشاريع الغاز، فليس لدي علم بأنه هناك مشاريع للغاز انقطعت، فتصدير الغاز يأتي من خلال موانئ بحرية، وهناك فقط خطوط أنابيب الغاز، التي تمر إلى دولة الإمارات ومشروع دولفين”.

وأكد السفير أن “زيادة إنتاج الغاز في قطر ستتماشى مع زيادة الطلب العالمي على الغاز المسال”، منوها بأن “مشاريع الغاز في تطور مستمر، سواء كانت في روسيا أو قطر أو في عديد من دول العالم، أستراليا وأفريقيا، فهي بطبيعة الحال مشاريع استراتيجية”.

يذكر أن قطر تنتج نحو 77 مليون طن من الغاز سنويا، وتحافظ على صدارتها كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم.