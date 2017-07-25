المؤبد لـ 43 مصريا في قضية “أحداث مجلس الوزراء”

وكانت النيابة العامة المصرية وجهت للنشطاء خلال التحقيق في قضاياهم تهم التجمهر وحيازة أسلحة باردة وزجاجات حارقة والاعتداء على أفراد من الجيش والشرطة أثناء أداء مهامهم الرسمية وإضرام النار في مبان حكومية.
وتعود جذور القضية إلى أواخر العام 2011 وعرفت إعلاميا بـ “أحداث مجلس الوزراء” بسبب وقوع اشتباكات دامية بين متظاهرين حينها مع قوات الجيش وقوات أمنية بالقرب من مبان تابعة لرئاسة الوزراء والتي اشتعلت خلالها النار في أكثر من مبنى حكومي.
وكان تعيين كمال الجنزوري رئيسا للحكومة حينئذ من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي كان يدير شؤون البلاد لفترة انتقالية حينها، السبب وراء اندلاع تلك الاحتجاجات كون الجنزوري شغل هذا المنصب في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك والذي أطيح بنظامه في يناير من العام ذاته بثورة شعبية بعد مكوثه في الحكم 30 عاما ونيف، و أسفرت عن مقتل نحو 600 متظاهرا وإصابة أكثر من 7000 آخرين خلال 18 يوما.