مواجهة بين سفينة حربية أمريكية وزورق للحرس الثوري الإيراني

أعلن مسؤول في البحرية الأمريكية أن سفينة حربية أمريكية أطلقت طلقات تحذيرية تجاه زورق يعتقد أنه تابع للحرس الثوري الإيراني، شمالي الخليج.

وتابع المسؤول، الذي تحدث لوكالة “رويترز” شريطة عدم الكشف عن هويته، أن السفينة “USS Thunderbolt” اضطرت للإقدام على هذه الخطوة بعد أن تجاهل البحارة الإيرانيون اتصالات عبر أجهزة اللاسلكي وأصوات صفارات السفينة.

وأضاف أن السفينة كانت تتحرك في الخليج برفقة عدد من الزوارق التابعة لخفر السواحل الأمريكي.

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