“غضب الفرات”: حررنا نصف مدينة الرقة من داعش

أعلنت جيهان شيخ أحمد الناطقة الرسمية باسم قيادة أركان عملية ” غضب الفرات” أنه تم تحرير حوالي نصف مدينة الرقة تقريبا من مسلحي داعش.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية تحرير الرقة التي تعتبر عاصمة “الدولة الإسلامية” والمعقل الأساسي لمسلحي هذه الجماعة الإرهابية في سوريا، بدأت في عام 2013، وتنفذ العملية وحدات المعارضة المسلحة من القوى الديمقراطية السورية التي تشكل وحدات الحماية الشعبية الكردية هيكلها الأساسي.

وقالت شيخ أحمد للصحفيين إن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية اخترقت خط الدفاع الثاني لمسلحي “داعش” وباتت تسيطر حاليا على 45% من مدينة الرقة.

وأشارت إلى أنه تم خلال 47 يوما منذ بدء العملية تحرير 8 أحياء سكنية في المدينة وتتواصل المعارك والقتال في 6 أحياء أخرى.

جدير بالذكر أن “قوات سوريا الديمقراطية” بدأت الهجوم على الرقة في بداية يونيو وتلقت هذه القوات خلال ذلك دعما جويا من طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.