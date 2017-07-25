نتنياهو يجول في الجولان المحتل..!!!

قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجولة تفقدية في مواقع القوات الإسرائيلية في الجولان المحتل، وذلك بعد يوم من الإعلان عن نشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية جنوب سوريا.

وأوضح نتنياهو في حسابه الرسمي على موقع “تويتر” أنه زار برفقة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش مقر قيادة فرقة “هاباشان” في الجولان.

كما نشر نتنياهو صورا له ولمقر الفرقة، وشوهد وهو يدرس خرائط سرية.

وكانت هيئة الأركان الروسية قد أعلنت عن نشر نقطتي تفتيش و10 مراكز مراقبة للشرطة العسكرية الروسية في المناطق المتفق عليها من خطوط التماس بين أطراف النزاع في منطقة تخفيف التوتر جنوب غرب سوريا.

وأوضحت الهيئة أن أقرب نقطة (من الجولان) تقع على مسافة 13 كم فقط من المنطقة العازلة بين القوات الإسرائيلية والسورية في هضبة الجولان.