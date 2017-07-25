كابوس قتل الأطباء في العراق.. الداخلية تعلن اعتقال ثمان عصابات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أنها اعتقلت قاتل طبيبة بالإضافة إلى ثمان عصابات ضالعة في عمليات خطف الأطباء في العاصمة بغداد.

ونقل موقع قناة “السومرية” العراقي، عن مستشار وزير الداخلية، وهاب الطائي، قوله إن الوزارة تطمئن المواطنين بأنها “ستقف للمجرمين بالمرصاد”.

وأكد الطائي في بيان، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع كل من يحاول الإخلال بالأمن العام من خلال معلومات كاذبة، حسب قوله.

وأوضح البيان أن “القوات الأمنية اعتقلت عصابة خطفت الدكتور سعد عبد الحر حسين في منطقة بغداد الجديدة”، مشيرا إلى أن “عدد أفراد العصابة بلغ 4 أشخاص يتراسهم شخص يدعى وسام غماس عبود”.

واكد البيان أنه “تم القبض على عصابة سطو مسلح بالجرم المشهود، قامت بسرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مادية من دار الدكتورة سعاد جدوع فاضل في منطقة زيونة”، لافتا إلى أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

وتابع البيان على لسان الطائي، أنه “تم القبض على العصابة التي قامت بخطف الدكتور فاضل العامري في منطقة الشعب والمكونة من عدة أفراد، حيث أحيلوا إلى المحكمة المركزية”، موضحا أنه “تم اعتقال عصابة مكونة من 12 شخصا قامت بالسطو المسلح على دار الدكتور مؤيد جاسم دهام، معاون مدير مستشفى الكاظمية”.

وبين أيضا، أن “القوات الأمنية القت القبض على عصابة قامت بالسطو المسلح على دار الدكتور علي كاظم محيميد الجوراني في منطقة الغزالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”، مضيفا أنه “تم القبض على عصابة مكونة من سبعة متهمين قاموا بخطف المدعو أمير نجل الدكتور هاشم جبار خلف الذي يشغل منصب مدير عام في وزارة الصحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

وأشار الطائي في البيان، إلى أنه “تم اعتقال عصابة مكونة من تسعة أشخاص قاموا بالسطو على منزل الدكتور طالب هاشم محسن دهل الخفاجي في منطقة الغزالية وسرقة مبلغ 40 الف دولار”.

ووفقا للـ”السومرية”، فإن قيادة عمليات بغداد، اتهمت “جيوشا إلكترونية” بزعزعة الأمن الداخلي و”زرع الرعب” من خلال التركيز على جرائم جنائية ووضعها في إطار عمليات “إرهابية” تستهدف شريحة معينة من العراقيين.