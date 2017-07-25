حشود القوات العراقية تصل تخوم “تلعفر” استعدادا لاقتحامه

كشف مصدر أمني عراقي مسؤول، اليوم الثلاثاء، عن بدء القوات العسكرية بإرسال حشود قرب قضاء تلعفر بمحافظة نينوى، استعدادا لاقتحامه وتحريره من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال فهد عبد الله الطائي، النقيب في قيادة الجيش العراقي إن “نحو مائة عربة عسكرية (همر وناقلة جند) وصلت فجر اليوم، وعلى متنها مئات الجنود إلى محيط منطقة بادوش والتي تبعد عن قضاء تلعفر 40 كلم، وأخذت بالتموضع هناك، وإقامة ثكنات عسكرية ووحدات تدريب سريع”.

وأشار إلى أن “الهدف من هذه الخطوة هو التحرك نحو قضاء تلعفر غربي مدينة الموصل مركز المحافظة، وتحريره من سيطرة المتشددين”.

وعن ساعة الصفر لانطلاق عمليات التحرير، بيّن الطائي، أن “القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي هو من يحدد ساعة بدء العمليات، وفق تقارير مفصّلة يتسلمها من القيادات الأمنية البرية الميدانية عن آخر الاستعدادات وجهوزية المقاتلين ووضع العدو”.

فيما أكد الطائي أن “المعطيات على أرض الواقع تشير إلى أن المعركة قد تنطلق خلال الأيام القليلة القادمة”.

وتابع: “الخطة العسكرية التي سوف تتبع بهذه المعركة مغايرة لخطة تحرير الجانبين الشرقي والغربي لمدينة الموصل، والدور الأكبر في حسمها سيكون للقوة الجوية العراقية وطيران التحالف الدولي”.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش تمكن في الخامس عشر من حزيران/ يونيو 2014 من السيطرة على مدينة تلعفر بعد قتال جرى وسط المدينة وانسحاب أغلب القوات العراقية المتمركزة فيها، ونزوح آلاف من السكان إلى المناطق التي يسيطر عليها البيشمركة.

وفي غرب الموصل، قال حيدر علي الشمري، الرائد في جهاز مكافحة الإرهاب إن “فريق هندسة المتفجرات التابع لجهاز مكافحة الإرهاب فجّر معملا لتصنيع العبوات الناسفة شديدة الانفجار، والألغام، في طريق قرية بادوش، غربي الموصل”.

وأضاف الشمري، أن “الفريق عثر أيضا على مخزن لتصنيع العبوات الناسفة في حي التنك غرب الموصل، أثناء تفتيش المنازل خلال عمليات التطهير التي تنفذها في أحياء غرب الموصل”.

وتمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب من تحرير حي التنك، قبل أكثر من شهرين بعد معارك شرسة خاضتها ضد تنظيم داعش، فيما تولت قوات تابعة للفرقة الخامسة عشرة، زمام مسك الأرض وحفظ الأمن فيها.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد أعلن في العاشر من تموز/ يوليو الجاري تحرير مدينة الموصل بالكامل من سيطرة تنظيم داعش بعد قرابة تسعة أشهر من المعارك مع التنظيم الارهابي الذي كان يسيطر على الموصل منذ العاشر من حزيران/ يونيو 2014.