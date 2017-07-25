صحيفة تؤكد أن البغدادي حي وتكشف مكان تخفيه

وأضافت مصادر الصحيفة أن “أصحاب الأنباء التي تحدثت عن مقتله مؤخرا خلطوا بينه وقيادي آخر في “داعش” قتل قبل أسابيع قرب الحدود السورية العراقية”.

وتابعت: “البغدادي متوار على الأرجح في القرى الواقعة بين البو كمال والميادين في ريف دير الزور على الجانب السوري من الحدود العراقية السورية، وهي المنطقة التي لجأت إليها معظم قيادات التنظيم المنسحبين من المدن التي فقدوا السيطرة عليها في العراق وسوريا”.

وأكدت مصادر الصحيفة كذلك أن البغدادي “لا يزال على رأس التنظيم، رغم أن اجتماع القيادات به والتواصل معه بات صعبا في الآونة الأخيرة، ولاسيما بعد توالي الأنباء عن مقتل قياديين عراقيين بارزين كانا من المقربين للبغدادي، وهما إياد القرغولي الذي قتل في الموصل، وإياد الجميلي الذي لم تتأكد حتى الآن أنباء مصرعه، رغم إعلان الحكومة العراقية مقتله مرتين”.

ويعتقد أن البغدادي والجميلي استطاعا الفرار من الموصل المحاصرة قبل بضعة أشهر، وقصدا غرب تلعفر نحو بلدة البعاج الصحراوية أولا، ومن ثم تمكنا من بلوغ الأراضي السورية والوصول إلى إحدى القرى في دير الزور.