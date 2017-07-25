نقوي: قيادة القوات المسلحة قدما مقتراحات للتصدي لأميركا

اعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة بمجلس الشورى الاسلامي، ان القيادة العامة للقوات المسلحة ومنظمة الدفاع المدني قدما اقتراحاتهما حول مشروع التصدي للاجراءات الاميركية المتهورة.

وقال “سيد حسين نقوي” ان مشروع التصدي للاجراءات الامريكية المتهورة تمت المصادقة على مناقشته بصورة عاجلة في مجلس الشورى الاسلامي باغلبية 92 بالمئة من الاصوات.

واضاف: بعد المصادقة على مناقشة المشروع بصورة عاجلة، تم ارجاع المشروع الى لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية لدراسة التفاصيل واعداد الصيغة النهائية، واستنادا الى القانون فان اللجنة لديها فترة شهر لدراسة هذا المشروع.

وتابع المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية قائلا: انه خلال دراسة مشروع مواجهة الاجراءات الاميركية المتهورة في اللجنة، تم دعوة جميع المؤسسات والاجهزة والمسؤولين المعنيين لاخذ وجهات نظرهم ايضا من اجل جعل المشروع المذكور اكثر نضجا.

واردف قائلا: لحد الآن قدمت كل من القيادة العامة للقوات المسلحة وكذلك منظمة الدفاع المدني وجهات نظرهما واقتراحاتهما حول مشروع التصدي للاجراءات الاميركية المتهورة الى لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية.

ومضى نقوي يقول: ان جميع الجهود تتمحور حول المصادقة على مشروع رصين وقوي يتمتع باداء عال كي تتمكن الجمهورية الاسلامية الايرانية من القيام باجراءات متبادلة تتناسب مع سلوكيات اميركا الحاقدة.