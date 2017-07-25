الرئيس الفرنسي يشيد بـ ’’الشجاعة التاريخية’’ للسراج وحفتر

25 يوليو, 2017 - 7:47 مساءً المصدر: وكالات
الرئيس الفرنسي يشيد بـ ’’الشجاعة التاريخية’’ للسراج وحفتر

الرئيس الفرنسي يشيد ب “الشجاعة التاريخية” للسراج وحفتر

المصدر: وكالات
25 يوليو, 2017

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