حرس الثورة: أجهضنا الخطوة الإستفزازية للسفينة الأمريكية

أعلنت دائرة العلاقات العامة للمنطقة الثالثة للقوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية عن إجهاض حركة إستفزازية لسفينة أمريكية ضد قارب تابع لبحرية حرس الثورة الإسلامية في مياه الخليج الفارسي.

وأفادت مصادر صحفية أنه وبعد تدوال أخبار في بعض وسائل الإعلام الأجنبية تفيد بــ “إطلاق سفينة أمريكية لرصاصات تحذيرية بإتجاه قارب إيراني في مياه الخليج الفارسي” أعلنت دائرة العلاقات العامة للمنطقة الثالثة لبحرية حرس الثورة الإسلامية أن سفينة حربية أمريكية تقدمت صباح اليوم الثلاثاء بإتجاه قارب تابع للقوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية أثناء قيامه بدورية له في المياه الدولية في الخليج الفارسي وبادرت بإطلاق طلقتين في الهواء بهدف الإستفزاز والتخويف.

وأضاف بيان العلاقات العامة للمنطقة الثالثة لبحرية حرس الثورة الإسلامية أن القارب التابع لبحرية حرس الثورة الإسلامية لم يعر الرصاصات التحذيرية الأمريكية إهتماماً وواصل مهمته، حيث قامت السفينة الأمريكية بعد مدة قصيرة بمغادرة المنطقة.