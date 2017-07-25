بعد خصخصة أرامكو…السعودية تبيع حصة بمطار الرياض

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن الحكومة السعودية عينت جولدمان ساكس لإدارة بيع حصة في مطار الرياض وذلك في أول عملية خصخصة كبيرة لمطار في المملكة.

وقالت المصادر إن شركة الطيران المدني السعودي القابضة تعتزم بيع حصة أقلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض مضيفة أن حجم الحصة قد يكون كبيرا.

ولم يتضح بعد حجم الحصة ولا قيمتها التقديرية لكن مطار الرياض هو ثاني أكبر المطارات السعودية بعد مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

يأتي ذلك بعد ما قررت السعودية طرح اقل من خمسة بالمئة من شركة ارامكو النفطية العملاقة للاكتتاب العام في اطار ما يسمى بـ” رؤية 2030″.

وتعاني السعودية، التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014.

وأعلنت وزارة المالية السعودية، في أبريل/ نيسان الماضي، إنشاء برنامج دولي لإصدار أول صكوك دولية مقومة بالدولار الأميركي لسد عجز الموازنة، فيما اكدت اجتذبت أول صكوك سعودية مقومة بالعملة المحلية (الريال)، طلبات اكتتاب بقيمة 51 مليار ريال سعودي (13.6 مليار دولار).

وأقرت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي، موازنة 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولة مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار.

وارتفع دين السعودية العام نهاية 2016، إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار)، تشكل 12.3 بالمائة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ142.2 مليار ريال (قرابة 38 مليار دولار)، شكلت 5.9 بالمائة من الناتج في 2015.